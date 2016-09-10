遭蕭新煌指不謀亂動 張景森：愛深責切
政治大學東南亞研究中心執行委員會主席蕭新煌今天表示，行政院政務委員張景森「不謀、亂動」；張景森受訪表示，蕭新煌是他的老師，這些話是愛之深責之切。
民主進步黨舉辦2016亞洲民主論壇「民主的力量：東南亞政治與公民參與」，邀蕭新煌演講「台灣的民主之路」。
會後媒體提問，是不是認為新政府用人有問題？蕭新煌表示，「如果心態不轉，就不要用這個人嘛，就換人嘛，又不是只有這幾個人可以做，我沒有講誰」。
他也對媒體說「妳講的對，是找錯人」，找錯人是沒認識到當部長的心態。有人不講話，認為明哲保身，新政府有些人愛講話，不能在社群網站臉書（facebook）發表也講，何必呢？這都不能謀定而後動，「不謀、亂動」，「我講的就是張景森」。1050910
(中央社)
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