防自行解禁赴中年限 徐永明擬提修法
前國立故宮博物院長馮明珠受聘為北京故宮顧問引發爭議，時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，前政府58個類馮明珠案例，凸顯法律漏洞，將提兩岸人民關係條例修法來補強。
民主進步黨立委李俊俋昨天在臉書（Facebook）發文指出，台灣地區與大陸地區人民關係條例條例規定，政務人員、直轄市長或涉機密業務人員，離職3年內前往中國須向原服務職機關提申請，「原服務機關、委託機關或受託團體、機構得依其所涉及國家機密及業務性質增減之」，卻有58名前政府卸任官員循但書巧門，自行將管制年限由3年改為3個月、6個月不等。
徐永明表示，馬政府前朝的58個類馮明珠案例，也讓社會警覺到法律上存有漏洞；當國會辦公室向移民署詢問相關事宜時，移民署竟回覆，對於故宮的來函，他們並沒有權限核准或否准各機關提出之申請，只能將其登記。
徐永明說，對於馮明珠一案，國會辦公室除了贊成李俊俋提案，要求行政院依法禁止馮明珠前往中國外，未來也要提出「兩岸人民關係條例」修法來補強，不容各機關單位自行裁量卸任後的赴中年限。1050910
(中央社)
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