台9線台東大武段3車連撞 1死3傷

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台9線台東大武附近路段今天中午發生1死3傷車禍，1輛南下大貨車逆向超車衝撞對向自小客車，兩車瞬間燃燒，波及北上1輛休旅車，自小客駕駛燒死在車內，休旅車上3人受傷。

這起車禍發生在台東南迴台9線428公里路段，大武鄉附近，休旅車上有4人，3人受輕傷，送醫無礙，詳細肇事原因及責任歸屬警方調查釐清。1050910

(中央社)