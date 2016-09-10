批國家暴力 柯文哲：將處理蕭曉玲案

台北市長柯文哲今天指出，這週市府會處理蕭曉玲老師案，在這個案子中他看到用國家暴力對付看不順眼的人，所以要強調程序正義。

柯文哲上午出席在台師大舉辦的「台灣的悲愴年代─從皇民化到二二八」研討會，致詞時做上述表示。

民國97年間，前台北市中山國中教師蕭曉玲被指「行為不檢」，遭校方解聘，蕭曉玲則認為，她反對當時市長郝龍斌「一綱一本」政策，被政治打壓。

柯文哲指出，這週市府會處理蕭曉玲老師案，在這個案子中他看到用國家暴力對付看不順眼的人，所以要強調程序正義。

柯文哲說，每個人都有自己的想法和情緒，但要堅守程序正義，這是他的理念。

他表示，容忍是自己要求自己，這是倫理的層面，可是遵守程序正義是法治層面，希望在容忍和遵守程序正義當中，台灣可以減少內部分裂，繼續往前走，這是他的主張。1050910

(中央社)