用餐巧遇柯文哲 林昶佐：怎麼是可達鴨

時代力量立委林昶佐今天在社群網站臉書上(Facebook)上分享一張照片，是他與台北市長柯文哲一起用餐，但他也笑說，一坐下來才發現，「欸！怎麼是可達鴨啊！」

手機遊戲Pokemon Go「精靈寶可夢Go」大紅，許多玩家拿著手機出門尋找皮卡丘和神奇寶貝。有網友認為柯文哲與「可達鴨」相當神似，柯文哲7月受訪時也笑說，「我看不出來哪裡像我」。

林昶佐下午在臉書發文表示，週末他到處參加街坊鄰里的中秋活動，趁空檔吃個自助餐填飽肚子，一坐下來，「欸！怎麼是可達鴨啊！」並附上與柯文哲兩人一起用餐的照片。

網友則在下面留言，「快呼叫大蔥鴨加菜」、「鬼斯 vs. 可達鴨」、「快丟寶貝球，這隻CP值很高」等，引發熱烈討論。1050910

(中央社)