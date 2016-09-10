美媒：共軍研發新轟炸機 具跨洋威脅性

美國「國家利益」雜誌報導，由於中國大陸缺乏海外軍事基地，研發新一代轟炸機以遏制美國並不意外，新機的航程勢必超越現有轟炸機，以此威脅如夏威夷的美軍集結待命地區。

報導指出，中共軍方目前的遠程打擊能力，主要倚仗的是轟6K。這型轟炸機仿自蘇聯1950年代推出的Tu-16轟炸機，但有大幅升級。然而，轟6K並沒有穿透敵方領空的能力，航程也不足以對美國本土發起進攻。

報導說，大陸如今正在研發新型轟炸機，並不令人意外。原因是，除了少數「易受攻擊的人工島嶼跑道」（指陸控南沙島礁）外，共軍在大陸本土以外沒有可用的基地。在廣大的太平洋上，能進行遠距攜彈飛行的平台是「非常有用」的。

因此，一種新型、擁有洲際航程、能攜帶大量載荷的遠程轟炸機，將賦予共軍以更遠航程對美軍構成威脅的能力，進而打擊美軍航空母艦戰鬥群、甚至更遙遠的美軍潛在集結待命地區，例如夏威夷基地，讓美國本土的目標處在危險中。

報導指出，冷戰期間，前蘇聯就有這樣打擊美軍的構想，工具則是Tu-22M3逆火式轟炸機。如今，中共軍方可參照的對象，則有美國B-52、B-2及前蘇聯Tu-95、Tu-160等型轟炸機。其中，B-2屬匿蹤機，共軍不排除研發可偵側性較低的轟炸機。1050910

(中央社)