亞俱女排》中華再輸越南 只能搶第7

中華隊10日在亞俱女排賽輸給越南，接著將跟地主菲律賓爭第7。(陳慶軒提供)

正在菲律賓參加亞洲俱樂部女排賽的中華隊(青女)，目標仍以磨練年輕球員經驗為主，10日遭遇越南，中華隊最後以14比25、15比25、14比25落敗，只能跟地主菲律賓在11日上午9點30分爭搶本屆第7名，中華隊上屆亞俱女排賽拿下第4。

(中時電子報)