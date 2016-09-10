「愛旅遊」10／1旅遊講座 斯里蘭卡微笑國度
「無盡的海灘，永恆的遺跡，好客的人民，成群的大象，海上落日火車，錫蘭紅茶，誘人的食物……超值的價格，道不盡斯里蘭卡的美好」～全球最權威旅遊雜誌《Lonely Planet 孤獨星球》推薦。 迎家旅行社「愛旅遊」邀請民眾10月1日（六）下午14:30，一同感受最美烏托邦斯理蘭卡的魅力！熱力報名網站：goo.gl/k0bJdk。
一個沒有嘈雜、沒有繁忙的地方，時間在這裡似乎都變得緩慢。可以沒有化妝品，但不能沒有微笑！有著三大世界文化遺產，康堤佛牙寺、宮殿遺址波隆納魯沃古城、石窟神殿宇丹布拉，不可思議建築在200米獅子岩的空中宮殿的世界八大奇景，令人震撼的米內日亞國家公園野生象群，以及欣賞海天一線落日美景的『神隱少女』海上火車，這就是印度洋上的微笑國度，最美島嶼斯里蘭卡！
斯理蘭卡不僅有著迷人的海灘、茂密的原始森林、罕見的奇花異草和珍禽猛獸，還擁有著眾多引人遐想的古城和令人嘆為觀止的古蹟。
講座現場現場備有精緻茶點、錫蘭紅茶與免費入場禮（電風扇、進口護手霜）等有獎徵答贈禮，名額有限，敬請儘早報名，避免向偶。
講座時間：10/01(六) 的下午14:30~16:00
主講人：愛旅遊副總經理 劉裕鴻
服務專線：(02)6600-1685#608 James 楊先生
地點：『愛旅遊』迎家國際旅行社 台北市松山區民權東路三段178號5樓
愛旅遊官網：http://www.ilovetravel.com.tw/index.aspx
(工商)
關鍵字：斯里蘭卡
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。