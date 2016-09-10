「愛旅遊」10／1旅遊講座 斯里蘭卡微笑國度

「無盡的海灘，永恆的遺跡，好客的人民，成群的大象，海上落日火車，錫蘭紅茶，誘人的食物……超值的價格，道不盡斯里蘭卡的美好」～全球最權威旅遊雜誌《Lonely Planet 孤獨星球》推薦。 迎家旅行社「愛旅遊」邀請民眾10月1日（六）下午14:30，一同感受最美烏托邦斯理蘭卡的魅力！熱力報名網站：goo.gl/k0bJdk。

一個沒有嘈雜、沒有繁忙的地方，時間在這裡似乎都變得緩慢。可以沒有化妝品，但不能沒有微笑！有著三大世界文化遺產，康堤佛牙寺、宮殿遺址波隆納魯沃古城、石窟神殿宇丹布拉，不可思議建築在200米獅子岩的空中宮殿的世界八大奇景，令人震撼的米內日亞國家公園野生象群，以及欣賞海天一線落日美景的『神隱少女』海上火車，這就是印度洋上的微笑國度，最美島嶼斯里蘭卡！

斯理蘭卡不僅有著迷人的海灘、茂密的原始森林、罕見的奇花異草和珍禽猛獸，還擁有著眾多引人遐想的古城和令人嘆為觀止的古蹟。

講座現場現場備有精緻茶點、錫蘭紅茶與免費入場禮（電風扇、進口護手霜）等有獎徵答贈禮，名額有限，敬請儘早報名，避免向偶。

講座時間：10/01(六) 的下午14:30~16:00

主講人：愛旅遊副總經理 劉裕鴻

服務專線：(02)6600-1685#608 James 楊先生

地點：『愛旅遊』迎家國際旅行社 台北市松山區民權東路三段178號5樓

愛旅遊官網：http://www.ilovetravel.com.tw/index.aspx

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