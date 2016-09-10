《屍速列車》拍續集？孔劉洩玄機
韓國災難電影《屍速列車》票房表現亮眼，拿下首周票房冠軍，在台引發殭屍熱潮，男主角孔劉在該片飾演單親爸，動人演技讓他知名度大開，而他近日接受專訪，也提到電影續集，孔劉的回答更是耐人尋味。
《屍速列車》在台灣造成轟動，消息傳回韓國讓劇組十分振奮，片中護妻硬漢馬東石也錄製影片，感謝台灣觀眾的支持，該片在韓國、台灣與香港等地都造成轟動，男主角孔劉接受韓媒《朝鮮體育》訪問時，透露曾與導演延尚昊討論續集的可能，希望以殭屍的型態繼續演，但導演回絕，表示孔劉在劇中已被設定死亡。
不過孔劉透露：「馬東石可以用殭屍的身分，在續集裡活著」，雖然恐無緣看到孔劉繼續演出，但也讓觀眾期待導演早日宣布《屍速列車》拍續集的好消息。
(中時電子報)
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