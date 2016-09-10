中秋節將至 警友會慰問員警

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新北市警察之友會中和第一辦事處主任陳逸森等，特地致贈柚子慰勞員警辛勞。（葉書宏翻攝）

新北市警察之友會中和第一辦事處主任陳逸森等，特地致贈柚子慰勞員警辛勞。（葉書宏翻攝）

警察辛苦了！中秋節將至，員警們仍要犧牲假期、保護民眾生命財產安全，新北市警察之友會中和第一辦事處主任陳逸森等，特地致贈柚子慰勞員警辛勞，由中和一警分局長陳銘宗、副分局長錢英華、副分局長黃國政及轄內派出所長代表收下。

(中時)