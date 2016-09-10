MLB》岩隈久志第15勝到手 達比修有無關勝敗
水手隊日籍投手岩隈久志今先發出戰運動家，主投6.2局僅失2分，帶領球隊以3比2獲勝，岩隈也摘下個人本季第15勝(11敗)，追平自己大聯盟生涯單季最多勝紀錄；而同樣來自日本的強投達比修有，今日則是對決天使，先發6.2局飆9K失1分，最終無關勝敗。
依照水手先發輪值來看，岩隈久志本季約還有3-4場先發機會，將有望挑戰松坂大輔於2008年締造的日籍投手在大聯盟單季最多勝(18勝)的紀錄，值得一提的是，亞洲球員在大聯盟單季最多勝的投手，仍是台灣投手王建民在2006-2007年，連2年單季19勝的紀錄
岩隈久志2012年赴美加盟西雅圖水手，隔年球季就寫下14勝，2014年更以單季15勝締造個人新高，今日面對運動家再度拿下勝利，也追平個人最佳，目前美職生涯已累積62勝，與建仔只差6勝。
而同樣是日籍強投，遊騎兵隊的達比修有，今日與天使的比賽，先發6.2局僅失1分，並送出9張老K，無奈在他退場前，隊友始終無法提供火力支援，因此即便是終場遊騎兵以2比1贏球，但此役達比修有依舊無關勝敗。
(中時電子報)
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