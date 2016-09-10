聖火上玉山 除了感動還是感動

台灣區運聖火在1991年首度登上玉山主峰。（陳志祥攝）

台北市承辦的2017年世界大學運動會將把聖火舉上台灣最高峰「玉山」，讓世大運增加台灣元素，主因也是世大運執委會執行長蘇麗瓊上了玉山感受到內心的悸動，聖火上玉山除了感動、還是感動。

國內第1次大型運動會的聖火登上玉山主峰，應是1991年台中市主辦的台灣區運（全運會前身），那時興起聖火繞到「創新地點」，包括太平島、釣魚島等，剛好玉山接近台中，於是台中區運將玉山列入聖火主攻地點。

筆者有幸參與了當年的區運聖火上玉山活動，當筆者看到台灣區運聖火在各縣市傳遞時，得知將從嘉義縣走阿里山公路前往塔塔加的登山口，筆者趕忙從台北南下，就在嘉義市攔到傳遞聖火的車隊，馬上跟著隊伍出發。

1991年台灣區運聖火抵達排雲山莊，面對山莊前方的雲海。（陳志祥攝）

當天傍晚台灣區運的聖火駐留在自忠管制站，護送聖火的工作人員住在管制站旁的民宿，晚餐吃到了三層肉沾阿里山野生山葵，美味久久難忘，隔天早上從管制站出發，開始玉山行。

聖火傳送除了聖火車隊人員外、還有玉管處巡山員陪同，午餐就在白木林的路旁席地吃了起來，眼前是壯麗深谷，配著悠悠水聲吃起來別有滋味；很快地，下午就到排雲山莊，裝在透明玻璃箱的聖火放在山莊正門內的桌子上，背後是數不清的各地登山隊留下來的小布條。

當晚下起小雨，幾個登山客圍坐在桌子邊喝茶、談天，有人拿起吉他彈著、唱著歌曲，一首「溫泉鄉的吉他」歌聲迴盪在山莊前的山谷，搭配點點雨聲，此情此景實在令人難忘。

第2天凌晨天未亮，大隊人馬已經整裝出發，挺過風口的強風、攀著岩壁直上，就在1991年（民國80年）10月21日清晨將台灣區運的聖火送上玉山主峰，這是區運聖火傳遞的創舉。直到1995年高雄市將區運聖火首度在玉山主峰點燃。

大夥成功護送聖火上玉山，情緒激動、內心興奮，趕緊把聖火點燃火把拍照留念，筆者趕快記錄歷史性的一刻，隨即下山趕回台北發稿。世大運執委會蘇麗瓊在9月6日登上玉山主峰時，她當場裁示，「明年世大運聖火確定登上玉山山頂。」上了玉山就能感受這樣的感動！

(中時電子報)