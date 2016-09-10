救觀光漏南投 許淑華：二等公民

我要評比

中國國民黨立委許淑華今天表示，行政院推新台幣300億元紓困貸款救觀光，惟獨漏了觀光大縣南投，行政院根本在「辦公室決策」，將南投觀光業當成「二等公民」對待。

行政院長林全8日同意交通部提出4大因應策略，包括提供觀光產業新台幣300億元優惠貸款，並評估受影響較大的縣市包括嘉義縣市、花蓮縣、桃園市、高雄市、台東縣、新北市。

許淑華今天在受訪時對此表示，行政院推300億元紓困貸款救觀光，名單卻獨漏觀光大縣南投，中央不重視南投縣的觀光業，行政院根本在「辦公室決策」，將南投觀光業當成「二等公民」對待；究竟中央是不食人間煙火，沒有具體掌握實情？還是施政、補助、貸款也分藍綠？

她說，最近日月潭陸客約只剩去年同期1/3，潭邊的遊艇業者生意都受影響。這幾年來，遊艇生意好，業者紛貸款購買新遊艇，這波衝擊很嚴重。

許淑華指出，飯店業也叫苦連天，面臨倒閉危機，現在開始將房價壓低「俗俗賣」，搶本地遊客；不管是不是專作陸客的生意，南投縣許多飯店，最近都感受到客人少了，生意難做。1050910

(中央社)