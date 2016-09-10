疑遭雇主性侵 印尼女看護割腕送醫

一名去年底受僱來台的印尼女看護，疑於7月底遭男雇主性侵，她以手機蒐證的畫面被印尼媒體網站披露，而安置中的女看護今天上午割腕自殺被送往醫院救治，涉案男雇主仍未到案。

印尼媒體「SUARABMI.COM」日前刊登一段印尼女看護疑遭男雇主猥褻性侵影片，影片中男雇主上半身裸露，而女看護則不斷尖叫反抗。

台中市警局太平分局今天指出，昨天下午5時1955外勞申訴專線通報台中市勞工局，有一名印尼籍女看護疑遭雇主性侵，勞工局隨即轉報警方並會同通譯人員前往。

警方抵達雇主住處後，隨即將女看護帶往派出所，但因她情緒相當激動不穩定，由勞工局人員送往醫院並採樣，隨後由勞工局將她帶往適當處所安置。

今天上午11時左右，勞工局再度通報警方，表示女看護於安置處所割腕自殺，經送醫急救暫無大礙，只是女看護目前情緒仍處於極度不穩定狀態，暫時無法製作筆錄。而警方將持續約談涉案男雇主到案說明。1050910

(中央社)