巴格達商場雙炸彈攻擊12死 IS稱犯案

伊拉克警方和醫院消息人士表示，首都巴格達東部一家購物商場昨夜發生兩起自殺炸彈爆炸，造成至少12人喪生，40多人受傷。伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

路透社報導，消息人士說，這起攻擊發生在石油部對面的棕櫚樹商場（Nakheel Mall），一個炸彈在門口爆炸，另一個在停車場。

臉書（Facebook）上未經證實的影片和伊朗新聞電視台（Press TV）推特（Twitter）上影片顯示似乎有4處起火，包括兩輛車被火焰吞噬，地點在商場附近的高架橋下，現場防盜警鈴大響。

與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）在網路聲明中說，這兩個自殺炸彈客一人穿炸彈背心，一人在車上，當時目標鎖定「巴勒斯坦街（Palestine Street）上聚集的什葉派人潮」。

法新社則報導是兩起汽車炸彈爆炸，初估死傷至少10死28傷，內政部消息人士說發生在快要午夜時。（譯者：中央社盧映孜）1050910

(中央社)