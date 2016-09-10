星雲教育獎 9年國教推手獲終身典範

第四屆星雲教育獎今天頒獎，9年國教推手、前高雄師範學院院長薛光祖獲得終身教育典範獎。他女兒替他說出感想，「終身典範不敢當，但相信終身學習，我做到了。」

薛光祖在頒獎典禮前，即已98歲高齡離開人世，今天由女兒薛曉光代表，從佛光山星雲大師手中接下講座。

星雲大師表示，薛光祖不只是平常的教育者，在他心中更是與孔子、孟子一樣，同列聖賢的教育者，對基層教育的貢獻、品德、人格、待人處事都留下典範，「我也要叫他為老師，他98歲、我90歲。」

薛曉光致詞時回憶父親臨終前交代的感言，「幫我說，終身典範不敢當，當相信終身學習，我做到了。」父親對生命充滿好奇心，最近幾年和平板電腦成為好朋友，藉由網路探索新的世界。

薛曉光表示，父親曾說在98年生命中，沒有浪費過時間，他像前輩學習，也向晚輩、學生、子女學習，在人生的最後一段，則向身體的病痛學習。父親瞭解這是人生不可逃避的部分，接受生命帶來的所有可能性，從而在內心深處產生和諧，不斷給周遭的人溫暖的光芒。

薛光祖在民國53年擔任台灣省教育廳主任秘書時，配合國家政策，籌劃9年義務教育的規劃和實行。國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄說，他20幾歲當省議員時就認識薛光祖，那時就覺得薛光祖很了不起，除了言行舉止外，還跟樣貌有關係，「我常搞錯，以為是蔣經國先生。」1050910

(中央社)