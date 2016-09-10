三軍聯訓基地志願役 營區讀二專
現役軍人營區在職專班法規去年底通過，位於屏東縣車城鄉的三軍聯訓基地，23名志願役官兵進修美和科技大學二專資訊管理科，12日開始在營區上課。
美和科大表示，全台有17所大專院校核准到營區開課，美和科大是屏東縣唯一核准的大學，除了三軍聯訓基地營區開課外，萬金營區也開設資訊管理科二專課程。
三軍聯訓基地指揮官馬群超表示，基地的23名上專修班的志願役，多是屏東恆春地區子弟，地區人士也樂見士官兵入伍服役之餘，能同步完成二專學歷，達成「服役、就業、就學」三合一人生目標。
美和科大資訊管理科主任苑梅俊表示，為了營區開專修班，美和科大投入新台幣100多萬元，購買筆電、投影機和廣播器等教學設備，期能提供營區就學的士官兵最好的學習環境。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。