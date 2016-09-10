三軍聯訓基地志願役 營區讀二專

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現役軍人營區在職專班法規去年底通過，位於屏東縣車城鄉的三軍聯訓基地，23名志願役官兵進修美和科技大學二專資訊管理科，12日開始在營區上課。

美和科大表示，全台有17所大專院校核准到營區開課，美和科大是屏東縣唯一核准的大學，除了三軍聯訓基地營區開課外，萬金營區也開設資訊管理科二專課程。

三軍聯訓基地指揮官馬群超表示，基地的23名上專修班的志願役，多是屏東恆春地區子弟，地區人士也樂見士官兵入伍服役之餘，能同步完成二專學歷，達成「服役、就業、就學」三合一人生目標。

美和科大資訊管理科主任苑梅俊表示，為了營區開專修班，美和科大投入新台幣100多萬元，購買筆電、投影機和廣播器等教學設備，期能提供營區就學的士官兵最好的學習環境。1050910

(中央社)