宣告想回歸DC 安海瑟薇有望再扮演「貓女」？

安海瑟薇公開傳達想再扮演「貓女」一角。（圖／達志影像）

近年來英雄電影廣受粉絲喜愛，其中女性英雄角色更是備受矚目，除了DC將推出的《神力女超人》與漫威《驚奇隊長》之外，還有《蝙蝠俠》三部曲裡的「貓女」一角，也是廣受粉絲熱烈討論，當時飾演其角色的安海瑟薇就表示，有機會的畫願意回歸再次演出貓女角色。

安海瑟薇在多倫多國際電影節接受訪問時，她談到相當熱愛「貓女」這個角色，甚至屢次表達願意再次演出的興趣，不過前提是導演克里斯多福諾蘭得參與其中才行，因為整齣戲若是少了他執導，相信劇情走向彙整個不一樣，而這也是安海瑟薇願意回歸演出的主因。

至於安海瑟薇能否回歸演出?至今仍是有多項不確定因素，因為DC拓展所有故事已有新的支線發展，安海瑟薇表示就算該角色被取代也無所謂，畢竟當初接演貓女該角色時，也是接受荷莉貝瑞等貓女前輩們指導承傳，若真有這天來，她也願意竭盡所能指導後輩演出。

(中時電子報)