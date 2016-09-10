酒店小姐不知自己是毒品通緝犯 辦護照被逮
23歲劉姓酒店小姐為出國到日本玩，本月6日跑到移民署想辦護照，結果被發現是毒品通緝犯，劉女被高巿警新興分局中山所帶回後，表示很少在家才不曉得自己被通緝。
劉女透露，爸爸是85歲榮民老兵，因為管教嚴，早就搬離家不住在戶籍地，大學肄業後為想還清學貸到酒店上班，涉及毒品罪是前男友害的，為此2人已分手半年多。
警方發現她手臂刺有蝴蝶刺青，她說因自己是牡羊座，個性敢愛敢恨、渴望自由飛翔，對於日本之旅泡湯，她不斷抱怨請假很麻煩，警方勸她中秋節快到了，記得回家看看爸爸。
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(中時)
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