婦人遊地景藝術節迷路 楊梅警熱心協助

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李婦10日在新屋迷路，獲員警協助找到家人。（楊明峰翻攝）

李姓婦人10日上午與家人參觀桃園地景藝術節，遭眼前展品吸引，不小心在新屋地區綠色隧道附近與家人走失，徘徊在福興宮時，遇到楊梅警分局熊姓員警，隧上前借手機撥給家人且順利聯繫，李婦對員警熱心相助，相當感謝。

(中時)