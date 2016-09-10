第3輪71桿 盧曉晴日LPGA大賽並列領先
女日巡(JLPGA)年度4大賽之一日本LPGA錦標賽，10日下午2時許打完第3輪，這天只有兩位選手揮出低於標桿71桿(-1)，其中1位是台灣「高球1姊」盧曉晴。這個當日最佳成績讓她以總桿143桿(-1)，躍居與日本女將酒井美紀並列領先，11日決賽輪爭奪本季第2冠與日巡生涯第11冠。
這場比賽在號稱史上最難打的北海道登別球場進行，由於球道長草將近20公分，將大幅影響攻上果嶺的成功率與落點，失誤少，成了打出佳績的不二法門，
10日打完第3輪，總桿低於標準桿選手從原來5人剩下2人，也就是兩位並列領先的盧曉晴與酒井美紀。前兩輪都揮出平標準桿並列第6的盧曉晴，第3輪穩紮穩打，前9洞打出1鳥0柏忌35桿，後9洞在第12洞吞下柏忌後，於第15、17洞抓到2隻小鳥，一度以總桿-2躍居單獨領先，可惜最後1洞吞下柏忌，最終與酒井美紀平起平坐。
這是盧曉晴前兩個月征戰LPGA國際皇冠盃隊際賽、英國公開賽、里約奧運與台灣中國信託公開賽後，再度回到日巡戰場。她上周在中國信託公開賽贏得生涯最漂亮1場勝利，在因雨只打9洞的決賽輪，神奇飆出31桿，一舉上演「落後4桿9洞逆轉勝」戲碼，讓她帶著滿滿信心迎戰本周進行的日本LPGA錦標賽，如果11日奪冠，將是繼開幕戰大金蘭花高球賽之後，日巡本季贏得的第2冠與日巡生涯第11冠。
前兩輪並列第8的盧曉晴師妹桃宣榆，第3輪就躲不過登別球場的魔掌，失常打出1鳥4柏忌1雙柏忌77桿(+5)，以總桿222桿(+6)退居並列第17，另1位晉級的蔡佩潁則爆出81桿(+9)，以230桿(+14)退居並列第54。
(中時電子報)
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