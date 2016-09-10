年輕人為情掏槍鬥毆　警快打部隊嚇阻

台南市警局長黃宗仁（右二）聽聞麻豆警方出動快打部隊壓制持槍鬥毆的年輕人，10日前往慰問辛苦的員警。（萬于甄翻攝）

2名8年級生為情爭風吃醋，9日晚間相約談判，麻豆警方獲報後，隨即出動快打部隊壓制，也阻止一場擦槍走火的憾事。（萬于甄翻攝）

警方在林男及同夥的楊男身上起出改造槍枝及子彈。（萬于甄翻攝）

台南李姓男子與林姓男子因爭風吃醋，9日晚上糾眾在麻善大橋附近鬥毆談判，麻豆警分局接獲線報出動快打部隊到場壓制10多名男女，並在現場草叢尋獲2把改造槍枝及彈匣，全帶回警局偵訊。市警局長黃宗仁聽聞後，10日也親自到麻豆警分局慰問有功員警。

麻豆警方指出，22歲的李男與16歲的林男，為1名女子爭風吃醋，9日晚間相約談判，過程中雙方一言不和發生口角，李男與林男出手互毆，林男的堂哥見堂弟被打傷，隨即掏出槍枝想嚇阻李男。

不料，雙方談判之事被警方掌握，麻豆警方出動快打部隊到場，林男堂哥嚇得趕緊把槍枝交由同夥的楊男，讓其趁警方不注意時，趕緊將攜帶的改造槍枝丟棄在曾文溪河床，但當場被警方起出彈匣1個及23顆子彈，雙方17人也帶回警局偵訊。

案發當下因天色昏暗，警方9日重回曾文溪畔搜索，隨即在草叢內尋獲2把改造槍枝，警方10日將李、林兩男和掏槍恐嚇的林男堂哥、楊男訊後移送法辦。市警局局長黃宗仁聞訊後10日也前往麻豆分局慰勞有功人員。

(中時)