年輕人為情掏槍鬥毆 警快打部隊嚇阻
台南李姓男子與林姓男子因爭風吃醋，9日晚上糾眾在麻善大橋附近鬥毆談判，麻豆警分局接獲線報出動快打部隊到場壓制10多名男女，並在現場草叢尋獲2把改造槍枝及彈匣，全帶回警局偵訊。市警局長黃宗仁聽聞後，10日也親自到麻豆警分局慰問有功員警。
麻豆警方指出，22歲的李男與16歲的林男，為1名女子爭風吃醋，9日晚間相約談判，過程中雙方一言不和發生口角，李男與林男出手互毆，林男的堂哥見堂弟被打傷，隨即掏出槍枝想嚇阻李男。
不料，雙方談判之事被警方掌握，麻豆警方出動快打部隊到場，林男堂哥嚇得趕緊把槍枝交由同夥的楊男，讓其趁警方不注意時，趕緊將攜帶的改造槍枝丟棄在曾文溪河床，但當場被警方起出彈匣1個及23顆子彈，雙方17人也帶回警局偵訊。
案發當下因天色昏暗，警方9日重回曾文溪畔搜索，隨即在草叢內尋獲2把改造槍枝，警方10日將李、林兩男和掏槍恐嚇的林男堂哥、楊男訊後移送法辦。市警局局長黃宗仁聞訊後10日也前往麻豆分局慰勞有功人員。
(中時)
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