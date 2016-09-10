楊梅中秋晚會今晚登場　八三夭、朱俐靜輪番演出

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桃園市楊梅區公所10日晚間下午5時將在楊心國小棒壘球場，舉行「幸福月夜•點亮楊梅-國臺客語金曲大賞演唱會」，將有人氣天團八三夭、台語金曲歌后黃妃、客語歌王羅文裕、超偶女神朱俐靜、搖滾原聲民雄等多位藝人輪番上陣演出，歡迎民眾參加。

(中時)