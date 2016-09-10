梧桐妹如何稱呼林若亞？賈靜雯妙回

林若亞與孫志浩日前在關島結婚，賈靜雯獻上祝福。（圖／取自林若亞的小小天地、賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯透露目前重心放在家庭。（圖／中時資料照片）

去年嫁給修杰楷並生下可愛女兒的賈靜雯，昨(9日)出席活動時被問對前夫孫志浩再婚看法，她反應神速，一聽有人提起「林若亞」三字，便秒打槍說：「已經說過了」，之後有人問她女兒「梧桐妹」未來要如何稱呼林若亞，她則打趣回應：「你說呢？」暗示她仍是女兒唯一的媽媽。

孫志浩與林若亞交往4年多，日前在關島完成終身大事，當時賈靜雯便說：「結婚是好事，祝福他們」，據《聯合新聞網》報導，賈靜雯昨出席活動時，又被問及前夫再婚，她不願模糊焦點便不再次回應，也透露梧桐妹目前還是由她與孫志浩共同監護，至於梧桐妹之後要怎麼叫林若亞？賈靜雯沒給正面回應，對此事反應淡然，但透露目前重心都放在兩個女兒身上，就算接在大陸的工作，賈靜雯也都盡量當天往返，把時間都留給家庭。

(中時電子報)