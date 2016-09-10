搶搭風潮 新北消防局推「福爾摩犀」抓寶活動

新北市消防局推出「NTFD119-福爾摩犀」抓寶活動。（葉書宏翻攝）

新北市消防局推出「NTFD119-福爾摩犀」抓寶活動。（葉書宏翻攝）

寶可夢手機遊戲成為時下最熱門的話題，新北市政府消防局別出心裁、趕搭這波遊戲的風潮，特別推出「NTFD119-福爾摩犀」抓寶活動，承襲寶可夢各種萌到不行的「寶貝」風格。

消防局精心設計出「NTFD119-福爾摩犀」寶貝並設計成活動DM及活動QR Code，所有新北市民朋友只要去找尋這個新穎的「NTFD119-福爾摩犀」，而且掃描DM上的QR Code完成線上申辦「新北i-Safe好家在」居家安全整合服務的市民朋友，消防局還會主動提供精美好禮。

為了鼓勵更多市民朋友都能利用手機或網路快速申辦便利的「新北i-Safe好家在」居家安全整合服務，新北市政府消防局特別規劃「NTFD119-福爾摩犀」抓寶活動，自新聞資訊曝光開始，所有市民朋友只要在新北市境內所設置共3850處的「防災報馬仔」佈告欄以及各里辦公處的布告欄上，都能看到「NTFD119-福爾摩犀」宣導DM，而且透過掃描QR Code後，將能循著「新北市政府網路e 櫃檯」-「消防局」-「新北i-Safe好家在」居家安全整合服務(請點選線上申辦)的作業進行申請。

首波活動也將為119位優先完成整合服務線上申辦的民眾贈送只有在新北市才有的限量消防車造型紙模型。消防局長黃德清表示，新北市119能結合寶可夢Pokemon遊戲的熱潮，將防火吉祥物-白犀牛塑造出親切、專業又可愛的「福爾摩犀」形象，就是為了能吸引更多市民朋友的注意，並且透過DM上的QR Code連結，讓市民能夠更快速地完成居家安全整合服務的申請。

首波活動將限量發贈119份消防車造型紙模型，如果首波活動中沒有領到限量消防車紙模型的市民朋友，也歡迎持續期待消防局將推動第2波至第3波的精彩活動，消防局也將會準備更精美的犀牛造型消防車模型提供給市民朋友，歡迎多加利用新北市政府網路e櫃檯查詢了解。

(中時)