大陸高速鐵路營運里程超過2萬公里

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中新社報導，中國大陸鄭州至徐州高速鐵路10日開通營運。至此，大陸高速鐵路營運里程已超過2萬公里，成為世界上高速鐵路建設營運規模最大的國家。

報導引述中國鐵路總公司表示，依照大陸國家「中長期鐵路網規畫」，中國鐵路總公司加快推進以「四縱四橫」為主骨架的高速鐵路建設，從2002年底秦皇島至瀋陽高鐵通車，到2013年天津至秦皇島高鐵投入營運，中國高鐵營運里程突破1萬公里，歷時11年；從1萬公里到2萬公里，歷時3年。

報導說，隨著京滬、京廣、哈大、蘭新等一批高鐵重點項目建成通車，中國大陸高速鐵路「四縱四橫」主骨架已基本形成，長三角、珠三角、環渤海等城市群高鐵已連片成網，東部、中部、西部和東北四大板塊實現高鐵互聯互通，中國現代化的高速鐵路網初具規模。1050910

(中央社)