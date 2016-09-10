因小失大! 女浮報差旅費704元 詐欺等罪緩起訴

自來水公司葉姓女技術士2013年起涉嫌浮報差旅費，每次溢領88元，前後共8次，高雄地檢署認定她詐得704元，但因金額不多，且已繳回犯罪所得，依詐欺、偽造文書等罪處分緩起訴1年，並須支付公庫1萬元、參加法治教育1場。

據了解，59歲葉婦負責收發、會計等業務，不定期會從高雄路竹往返岡山、鳥松等地寄發郵件或收取公文，但實際上她是託人轉交業務上所需要的文件，事後仍申請交通費補助費，還浮報金額。

(中時)