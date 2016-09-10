婦人遭孫忤逆跳池自殺　警及時阻止更扮和事佬

員警苦勸陳婦，成功打消其自殺念頭。（楊明峰翻攝）

64歲陳姓婦人9日與13歲莊姓孫子發生口角，遭孫子推了一把，遂難過跑去魚池打算跳河自殺，大園警分局大園所警員陳亮宏、陳育峰等人獲報趕到，連忙上前安撫，才打消陳婦輕生念頭。

陳婦向警方說，一家三代同堂，她平時與兒、媳及孫子同住；孫子長大後進入叛逆期，見到長輩不會打招呼，因此唸了孫子一下，不料孫子頂嘴忤逆，還推了她一把，想到一手帶大的孫子竟會如此，越想越難過，才會想不開，先在家開瓦斯自殺不成，才打算跳池尋短。

員警聽了之後，不斷苦勸陳婦要珍惜生命、保重身體，並告誡其孫子要好好孝順阿嬤。最後孫子向陳婦道歉，讓陳婦破涕為笑，成功打消尋短念頭。家屬對警方熱心協助，頻頻感謝。

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