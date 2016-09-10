慕斯克打破沉默談火箭事故 14年來最艱困難題

這張9月8日在佛羅里達州卡納維爾角發射基地拍攝的照片，顯示出SpaceX發射台在上週爆炸中受損的狀況。(美聯社)

太空探索公司SpaceX執行長慕斯克(Elon Musk)表示，上周發生的獵鷹9號火箭爆炸、摧毀臉書衛星的事故，是公司14年以來最艱鉅和複雜的失敗，目前已經有超過20人正在調查這起事故，SpaceX呼籲拍攝到這起事故的民眾提供相關影片、相片等資訊來幫助釐清事故原因。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，在沉默了一個星期之後慕斯克終於透過推特打破沉默，他說這起事故最大的謎團是，爆炸的火團出現前有一個聲音較小的爆炸聲，找出這個聲音代表的意義相當重要，因為當時SpaceX只是在做例行性燃油添加，引擎是關閉的而且當時也沒有明顯的熱能來源。

慕斯克雖然事故後一度表示爆炸原因可能是火箭的氧氣筒，但是他並未在推特貼文中提到，SpaceX也表示，沒有更多新訊息可以披露。

9月1日時SpaceX員工正在為一台獵鷹九號火箭加油、為即將進行的、發射前的引擎測試做準備，不料突然爆發一團火球，使得獵鷹9號和原本預計將搭載升空的衛星都被摧毀，發射台也因此受損。第一起爆炸的威力之強，連數哩外的甘迺迪太空中心都有感受到震動。

目前調查這起事故、約20人的核心小組中，超過一半是代表聯邦單位和業界專家，領導調查的人則是SpaceX任務保證部副總裁Hans Koenigsmann。SpaceX呼籲有拍到這起事故的影片或相片，或有錄到相關聲音等的民眾，將這些資料寄到report@spacex.com來幫助調查。

雖然Spacex今年已經8次成功發射火箭，其中2次還運送物資到國際太空站，但這是該公司15個月以來發生的第2起事故。2015年6月一架獵鷹9號火箭起飛約2分鐘後爆炸，導致SpaceX被禁飛6個月。上週這起事故炸毀臉書的衛星，原本是臉書要用來提供非洲地區網路服務的。

這起事故後，SpaceX還是可以用另外兩個發射台來進行超過70個預計要進行的發射。這兩個發射台一個在甘迺迪太空中心、另一個在加州，應該都可以盡快建設完成。

(中時電子報)