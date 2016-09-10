波卡爭議前悠遊卡董座戴季全 把失敗比擬為打一顆蛋

由科技部國家實驗研究院、台灣矽谷創業家協會主辦的「X Fail失敗年會」今登場，前悠遊卡股份有限公司董事長戴季全分享失敗經驗。（余祥攝）

「當你想著成功的時候，就是失敗的開始，比如說秒賣了一萬五千套AV女優波多野結衣的悠遊卡。」網路創業家、前悠遊卡公司董事長戴季全在今天失敗者年會上，分享保證創業失敗的10個方法，譬如專注埋怨、只有一個點子等，但他也把失敗比擬打蛋，煎破了就把它變成炒蛋，炒蛋焦了再變成煎蛋，「失敗就是創新的一部分」。

由科技部國家實驗研究院、台灣矽谷創業家協會主辦的「X Fail失敗年會」今登場，前悠遊卡股份有限公司董事長戴季全、台灣群募顧問公司貝殼放大創辦人林大涵、龍捲風科技創辦人趙國仁、創投公會祕書長蘇拾忠不談成功，而是分享他們的失敗經歷，現場300席座位爆滿，多為2、30歲對創業有興趣的年輕人。

廣告商界出身的網路創業家戴季全鬼才點子王著名，他創辦的虛擬貨幣交易平台「Richi里斯特資訊媒體」，曾被矽谷創投聖經選為全球科技100強，但在嘗試演唱會點數售票模式後，業績慘淡；後來任職悠遊卡董事長期間，又因販售AV女優波多野結衣悠遊卡而引發爭議，最後辭任董座，他笑稱後來少用創業家名義出現在公眾場合，而是「受害者」。

戴季全說，失敗對我來說好像是常態，越多次失敗就越有機會得到一次成功，有了一次成功就容易有更多資源，一旦驕傲和得意，就有空隙讓失敗進來，但失敗就像是打一顆蛋，煎破了就把它變成炒蛋，炒蛋焦了再把它變成煎蛋就好。

戴季全認為，成功方法百百種，但失敗都差不多，因此他分享了保證創業失敗的十個方法，像是開始想著成功的時候、只專注眼前、只靠自己、專心埋怨、專注在一個idea等。

最後，戴季全提到「烏比斯環」，這是利用一條長紙條的一端扭轉 180 度後，再將兩端黏在一起，沒有背面和正面，因此從紙上任一點往前不間斷著色，最後都會回到原點，而失敗和成功其實也是同一件事，只要有在做事一定會有起伏，但他鼓勵年輕人，「要做一些無論成功和失敗，都能感受到熱情的事。」

(中時)