「JR九州-日本的移動城堡」徵文 分享遊記有望拿機票

指宿玉手箱外觀 (傑森全球整合行銷提供)

指宿玉手箱車內照(傑森全球整合行銷提供)

指宿玉手箱車外觀(傑森全球整合行銷提供)

蒸汽火車SL人吉(傑森全球整合行銷提供)

九州旅客鐵道株式會社打破過去坐長途車只能睡覺刷手機的既定印象，打造D&S系列列車，每輛列車各有專屬的設計(Design)與故事(Story)，比如蒸汽火車SL人吉、根據龍宮傳說設計、半黑半白的指宿玉手箱、融合日本傳統美學工藝的800系新幹線等等，早已是九州旅行必搭行程。

2016年推出「JR九州-日本的移動城堡」系列活動，先祭出月月送台北福岡來回機票大獎，力邀曾去九州搭D&S列車的民眾分享乘車遊記，不只讓搭過的民眾有機會重溫舊夢，也希望讓沒搭過的民眾親身體驗這樣的優質列車；緊接著舉行人氣列車投票，讓十二台列車化身超級花美男，帶給大家耳目一新的感受，除了要送出JR九州旅行券，還周周加碼抽可愛紀念品。活動從九月到明年三月，橫跨中秋、雙十、跨年、農曆連假，也正好是日本秋天賞楓與冬天泡湯好時機，預料將帶動新一波九州旅行熱潮。

海鮮美食滿足味蕾 楓葉溫泉一網打盡

台灣飛九州只要兩個多鐘頭，不僅省時，還完全符合民眾旅行「好看好吃又好買」的要求。秋冬前往九州不僅可以賞楓，還能泡美肌溫泉紓壓；此外，秋冬正逢竹崎螃蟹最鮮美的季節，還有新鮮好吃的牡蠣、河豚、鰹魚，而博多拉麵、九州和牛與鹿兒島黑豬肉也是不容錯過的美味。

除此之外，敗家最重要的各種大型藥妝店、電器行、購物中心一個不缺，一定能滿足不同旅客的購物需求。加上D&S列車，讓旅客從降落九州的那一刻起就開心玩、好好玩。

除了分享遊記與投票活動外，JR九州還特別為台灣旅客開設中文版官方臉書粉絲頁「JR九州鐵道輕旅行」，持續放送各種九州觀光訊息，並聯合國內知名旅行社，在活動官網提供各種優惠旅遊行程，歡迎民眾密切注意。

「JR九州-日本的移動城堡」的徵文活動從即日起至11/30截止，只要按照活動說明分享你搭乘D&S列車的遊記，再附上充滿回憶的照片，就完成報名，每個月的徵文主題不同，這次沒拿到機票，下個月還可以捲土重來。而人氣列車投票則緊接著在12/1登場，參與票選的朋友有機會帶走JR九州旅行券、列車紀念商品等各式獎項喔！詳情可上活動官網，參加活動的同時，也請幫JR九州的官方粉絲頁按個讚，即時接收最新最快的九州旅行資訊喔！

(中時電子報)