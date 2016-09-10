竹山秀傳醫院深耕20年 音樂會感恩

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竹山秀傳醫院是南投縣濁水溪流域鄉鎮居民所仰賴的醫院，走過20個年頭，今天舉辦感恩音樂會，還有寓教於樂的小小醫生營。

竹山秀傳醫院服務南投鄉親20年，今天在車籠埔斷層保存園區舉行感恩音樂會及「小小醫生營」，除播放影片回顧20年的服務成果，也邀請歌手殷正洋、聲樂家林錦如獻美聲，而小小醫生營將醫學常識，以深入淺出方式，教導給參與孩童，寓教於樂。

竹山秀傳醫院表示，開業不到2年就逢九二一地震重創，如今經7000多個日子淬鍊，醫院已成為南投縣偏遠地區醫療支柱，為感恩員工及鄉親在地震後無私幫忙及情義相挺，在這值得紀念的日子，與國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區合作，辦理感恩活動。

竹秀表示，小小醫生營為引起孩童興趣，關卡名稱趣味化，如「就藥你好看」教導正確藥物知識，「爺爺奶奶向前衝」讓孩童體會長者的行動不便，盼感同身受進而孝順身邊長者，課程讓孩童學習基本醫學知識與技能，以生動輕鬆方式，帶領孩童進入醫學奧妙世界。

竹秀醫院表示，下午音樂會邀請「三金歌王」殷正洋獻唱，聽眾如痴如醉；聲樂家林錦如的醫生丈夫林經堯，發生九二一地震時，是竹山秀傳醫院派到德國受訓的神經外科主任，當林經堯得知醫院受重創，立刻趕回投入救災，今天也盼林錦如的美聲撫慰聽眾。1050910

(中央社)