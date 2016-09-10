污水道工程土方崩埋工人 高市勒令停工

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高雄市中山高中學校污水管線聯結工程，今天近中午時發生工人遭崩落土方活埋，高雄市勞工局現勘後已勒令停工，將查明原因後追究雇主責任。

勞工局勞動檢查處長周登春表示，經現場勘查初步認定開挖工程未做好擋土牆安全支撐，是造成開挖土方牆面崩落，工人遭埋的主因。

勞工局已依據職業安全法勒令停工，後續還要調查處置。

位在楠梓區公藍昌路和大學二十八街的交叉路口的中山高中正辦理污水管線聯結工程，工程費約新台幣300萬元，預計在40個工作天完成，校長王雪娥說，這項工程預估到9月中旬會完工。

她說這項工程原本進行順利，連日下雨，懷疑土方崩落是地質鬆軟所致。

至於遭活埋的許姓勞工經高雄國軍醫院左營分院搶救已恢復心跳，目前還在加護病房觀察。1050910

(中央社)