會勘清水眷村園區 蔡其昌盼打造新亮點

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立法院副院長蔡其昌（前右）10日邀請文化部長鄭麗君（前左）、國防部及文化資產局人員，前往會勘台中市清水眷村文化園區，期許中央與地方攜手合作，將眷村文化園區打造成全國藝文場域新亮點。中央社記者廖壬楷攝 105年9月10日

立法院副院長蔡其昌今天邀文化部長鄭麗君、國防部及文化資產局人員前往會勘台中市清水眷村文化園區，期許中央與地方政府攜手合作，將眷村文化園區打造成全國藝文場域新亮點。

蔡其昌表示，清水眷村文化園區目前劃分為幾個區塊，除眷村歷史記憶，還有部分商業活動，假如能讓藝術家、文化創意產業進入，全部融合在這個園區環境中，再加入港區藝術中心資源，可發展條件相當好。

蔡其昌也期許藉文化部支持，結合台中市政府力量一起努力，整體且妥善規劃、開發，保留眷村文化記憶，注入新元素，變成台中海線，甚至是全國文化亮點。

鄭麗君表示，日前行政院召開的文化會報，已架構跨部會及與地方政府溝通合作平台。眷村是台灣重要文化特色，很適合發展在地特色，將來會邀國防部及中市府共同會商討論。1050910

(中央社)