台雇主疑似性侵印尼女看護 影片被PO網
台中市一名印尼女看護工，用手機錄下自己遭性侵過程，影片被貼上YouTube，還被印尼媒體引用刊登新聞，太平警方接獲通報，昨日將被害女子帶走安置，並約好今天下午做筆錄，沒想到被害女子上午竟割腕自殘，目前被送往中山大學附設醫院急救。
太平警分局表示，昨天晚間6點接獲1955外勞申訴專線轉報，前往雇主家中將被害女子帶回，並請仲介公司協助處理，當時被害印尼籍女子在勞工局安置處所情緒相當激動，加上語言不通，換氣過度導致昏迷，只說自己最後一次被性侵是在7月30日，並用手機錄影蒐證性侵過程，其它的部份則說不清楚。目前檢方正前往醫院訊問了解案情。
影片品質模糊，只見當時上半身赤裸的雇主，疑似要摟抱女看護工，影片中女聲不斷用國語說「阿爸〈老闆〉，「不要」、「我不要」、「我說不要」、「不要，放手」，看護工還不時尖叫，雇主用台語回應說「妳哪裡不要？」。影片共約5分多鐘。
媒體前往事發地點，位在太平光興路上一處三合院，屋內空無一人，疑似性侵女子的謝姓雇主失去蹤影，究竟是不是性侵案，警方目前在找尋謝姓雇主下落，要釐清案情！
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