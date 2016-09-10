小綿羊跑不快 通緝犯落網

56歲陳姓男子8日上午騎車行經高雄巿鼓山區銘傳路75巷，因車速緩慢、滿臉通紅，巡邏警網懷疑他酒駕，準備攔查時，陳男卻趁隙加足馬力逃逸，但因騎的是輕型小綿羊，結果不敵警車追捕，調查後發現他是通緝犯，訊後解送歸案。

鼓山警分局內惟所調查，陳男因當人頭，涉犯《商業會計法》，1個月前被通緝，落網後供稱，因不想到案，所以看見警方攔查時落跑；不過不管怎麼催油門，機車就是跑不快，被逮也只能認了。

(中時)