藍營籲內閣改組 綠營挺內閣更加穩固

我要評比

國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，既然藍綠都認為這個內閣有問題，13日立法院新會期將開議，朝野不如一起要求內閣改組或發動倒閣，順應民意的最大公約數。

民進黨立法院黨團副書記長莊瑞雄則表示，順應民意的最大公約數，「根本只是國民黨的最大公約數」，任何行政院長人選，國民黨都會有意見，恨不得林全內閣動盪不安。

他說，內閣施政初期容或有步調不一致，但漸入佳境，立法院民進黨團支持內閣更加穩固，放手做出政績。

被問到若國民黨團杯葛議事，民進黨團如何防守？莊瑞雄說，見招拆招，國民黨任何政治動作若太超過，社會不能接受，反作用力會很強。

江啟臣今天在臉書上列舉出民進黨人士對於政府與內閣的建議與說法，包括民進黨立委段宜康批退輔會主委李翔宙與國防部副部長李喜明「愛當官又反改革」，甚至點名要求兩人下台。

江啟臣說，近來綠營大老和大咖立委連番向內開炮，要總統做一任就好，行政院長林全下台，部長換人；既然藍綠都認為這個內閣有問題，13日立法院新會期將開議，朝野不如一起要求內閣改組或發動倒閣，順應民意的最大公約數，如何？1050910

(中央社)