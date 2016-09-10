北市：將研議撤銷蕭曉玲解聘處分可行性
台北市長柯文哲今天指出，這週市府會處理蕭曉玲老師案，台北市教育局表示，將在依法行政及程序正義間尋求衡平，研議撤銷蕭曉玲解聘處分的可行性。
前台北市中山國中教師蕭曉玲民國97年間被指「行為不檢」，遭校方解聘，蕭曉玲則認為，她反對當時市長郝龍斌「一綱一本」政策，被政治打壓。柯文哲今天說，這週市府會處理蕭曉玲老師案，這個案子中他看到用國家暴力對付看不順眼的人，所以要強調程序正義。
教育局表示，監察院於102年3月糾正台北市政府有關蕭曉玲解聘案府有違失之責，北市廉政透明委員會完成調查報告建議撤銷解聘處分，於105年7月廉政會會議決議，全案調查報告及聽證紀錄移由教育局據以簽報市府。
教育局說，蕭曉玲針對其解聘處分提起撤銷訴訟，並經最高行政法院100年11月3日判決駁回確定，鑑於法務部現行函釋認為行政機關必須尊重法院既判力，不得或不宜自為變更或撤銷原行政處分。而監察院來文糾正本案調查程序有瑕疵，加以本案聽證會上專家證人引據學理上見解與法務部意見不同，教育局於105年7月函請法務部解釋。
法務部於8月31日函覆表示，學說及司法實務容有不同意見，見解未臻一致，因事涉具體個案，仍請教育局本於權責自行判斷卓處。
教育局指出，本案經各級法院判決無違法之處，但將參酌監察院糾正調查報告、廉政透明委員會聽證調查報告以及現行法律規定，研議撤銷解聘案。
教育局說，本案耗時9年，對於相關人員均是很大的折磨，教育局將於近期內有斷然的處置。1050910
(中央社)
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