台鐵豐富新站啟用 苗縣邀雙鐵遊苗栗

因應高鐵苗栗站轉運接駁，台鐵豐富站完成北移新建工程，今天剪綵啟用，透過風雨廊道達到雙鐵無縫接軌，苗栗縣府也推出「雙鐵輕旅行」旅遊路線，邀請民眾造訪苗栗好山好水。

毗鄰高鐵苗栗站的台鐵豐富新站，歷時2年多完工，今天由苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明妻子吳麗利、交通部常務次長、台鐵局副局長鐘清達、台灣高鐵公司執行長鄭光遠等人共同剪綵啟用。

豐富新站以客家厝及古窯等紅磚特色牆面為基礎，搭配桐花意象採綠建築設計，打造成永續環保車站，站內無障礙、電梯、集哺乳室及停車場等設施齊備，與高鐵苗栗站間以長約90公尺的風雨走廊銜接貫通，步行轉乘僅須2分鐘，不少地方民眾今天到場一睹新站風采；配合新站通車的紀念套票更是一早就被搶購一空。

台鐵苗栗站長江國聖指出，以往豐富站旅客量並不多，平均每車次上、下車人數僅不到10人，屬無人車站；新站完工後雖仍為簡易車站，但會派駐人力協助引導服務，隨著轉乘高鐵更加便利，相信未來旅運量勢必提升。

江國聖說，目前豐富車站僅停靠區間車，從最早到最晚班次都已涵蓋高鐵車次時間，未來是否增加停靠班次？將於10月台鐵年度班次大改點一併檢視旅運需求做通盤規劃考量。

配合豐富新站啟用，外縣市遊客可利用高鐵轉搭台鐵，前往苗栗縣各景點旅遊，苗栗縣政府文化觀光局也規劃「雙鐵輕旅行」旅遊路線，結合境內16個車站周邊步行30分鐘以內的觀光景點，邀請民眾到苗栗一遊。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗栗縣是山、海線鐵路交會處，山、海線鐵路各有特色，山線最北可到崎頂探訪子母隧道、百年林家古厝，並可由竹南站轉乘台灣好行到南庄攬勝，最南端三義站則可走訪舊山線，體驗國際慢城之美；而海線除了沿途木造老車站的歷史風情外，還有後龍好望角、苑裡房裡古城等知名景點，期盼透過雙鐵無縫接軌，提升苗栗觀光經濟。1050910

(中央社)