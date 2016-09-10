郝龍斌屏東基層座談 強調黨務志工化

國民黨副主席郝龍斌昨天南下屏東與縣黨部專職黨工座談，強調黨務組織將朝向扁平化發展，黨務也將志工化，以因應未來的政治環境挑戰。

郝龍斌昨天的行程沒向媒體公開，國民黨屏東縣黨部今天發新聞稿指出，郝龍斌與專職黨工座談鼓舞基層士氣，並與屏東市長及黨籍市民代表等人座談。

郝龍斌向專職黨工表示，國民黨雖然財務艱困，但一定會盡最大的努力去確保在基層辛苦經營打拚的同仁，希望大家共體時艱，並強調黨務組織將朝向扁平化發展，黨務也將志工化，以因應未來的政治環境挑戰。

郝龍斌與屏東市幹部座談時表示，屏東縣雖然是國民黨的艱困區，但黨中央絕對不會放棄屏東，在地方經營上將由不分區立委柯志恩來負責爭取中央經費，並要加強培育人才，讓更多青年幹部持續投入地方經營，爭取認同。1050910

(中央社)