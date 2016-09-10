陸重申網路直播節目規範 限播出權限
新華社今天報導，大陸國家新聞出版廣電總局近日下發有關加強網路節目直播服務管理通知，重申相關規定，限制直播權限及內容。
報導引述通知指出，無論透過網際網路直播重大政經、軍事、社會等活動、事件或一般社會團體文化活動、體育賽事等組織活動都必須持有大陸新聞出版廣電行政部門頒發的許可證，直播活動前也需將相關資訊報屬地省級以上新聞出版廣電行政部門備案。
通知並限制，不得利用網路直播平台（直播間）開辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類節目。此外，未經批准，任何機構和個人不得在網路上使用「電視台」、「廣播電台」、「電台」、「TV」等廣播電視專有名稱。
通知還對直播節目內容、主持人、嘉賓、直播對象等作出具體要求，不得含有大陸法律法規規定所禁止的內容，並要求直播機構「自覺抵制內容低俗、過度娛樂化、宣揚拜金主義和崇尚奢華等問題。」
通知也要求省級新聞出版廣電行政部門依法加強管理對轄區內網路影音節目直播。1050910
(中央社)
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