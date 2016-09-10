國道火燒車26死案 桃檢偵查終結

陸客團0719國道火燒車釀26死，桃園地檢署10日召開記者會，公布偵結報告，地檢署襄閱主任檢察官王以文指出，查到關鍵證據、錄音、錄影檔等將公布，據了解，駕駛蘇明成在旅遊行程購買汽油，開車前又猛灌烈酒，最後造成全車無人生還的悲劇，檢方找到他購買汽油的畫面，還原真相，包括主任檢察官郝中興、趙燕利及偵辦檢察官鄭朝光都出席記者會。

(中時)