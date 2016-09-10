中秋節快到了 新北各地接力辦中秋晚會

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再過5天就是中秋節了，新北市各區今天（10日）晚間開始舉辦接力晚會，土城、永和、新莊、淡水、八里、深坑中秋晚會今晚6時同步登場，分別安排老歌演唱會、剝柚子趣味競賽，土城區公所還結合時下熱門的《Pokemon Go》遊戲，在土城綜合體育場假日藝術廣場連續撒花2小時，歡迎民眾一起抓寶過中秋。

民政局長江俊霆表示，中秋節是民間3大重要節慶之一，今年中秋節共4天連假，各區都開始舉辦中秋晚會活動，邀民眾一起歡慶中秋節。

民政局指出，土城區公所今晚在土城綜合體育館假日藝術廣場準備500份月餅，供民眾免費品嘗，並在廣場周邊的寶可夢補給站連續撒花2小時，來吸引民眾參加。

永和區公所則以音樂晚會為主題，以永和在地特色為主軸，邀請動力火車、黃思婷、劉福助及「小鄧麗君」張瀞云等歌手，在仁愛公園接力演唱在地音樂家莊奴與楊三郎的經典歌曲《小城故事》、《甜蜜蜜》等，現場還有500顆柚子免費發送民眾。

新莊區中秋晚會今晚在新莊體育場登場，除贈送柚子禮盒給在地的樂生療養院、愛心育幼院及盲人重建院等弱勢團體外，還安排剝柚子比賽，另由品冠及有「台灣版愛黛兒」稱號的藍調歌手艾怡良等歌手演唱。

八里中秋月光晚會辦在區公所後方廣場，由歌手于台煙、高向鵬現場開唱，免費贈送2000顆八里文旦柚，民眾還有機會抽中55吋LED螢幕電視、iPad Air2平板電腦及空氣清淨機等大獎。

淡水區公所則邀請台灣首席變臉大師神奇傑克，在金色水岸廣場表演時尚魔術秀、宮廷戲法，現場還有變速登山自行車車、燉鍋等摸彩品；深坑區公所安排知名的《簪纓國樂團》，到兒童遊戲場表演協奏曲，並準備電視機、隨行咖啡機等摸彩品。

蘆洲中秋晚會明天（11日）6時在正義公園舉辦，邀請民眾免費品嘗月餅及柚子，另由當地團體表演精彩舞蹈及歌曲，摸彩活動最大獎有43吋液晶電視、自行車等。

瑞芳及貢寮則在15日中秋節當天晚間，分別在十三層水湳洞停車場、德心宮廟前廣場舉辦晚會，瑞芳區公所準備上千份烤肉團圓聚餐兼賞月，貢寮區公所則請來黃西田等多位藝人演出，還有50吋電視機、福隆飯店住宿券等摸彩獎品。

民政局表示，各地中秋晚會相關訊息，可上民政局或各區公所網站查詢。

(中時)