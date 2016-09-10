第14號颱風莫蘭蒂生成 中秋節擾賞月

今年第14號颱風莫蘭蒂今天下午形成，氣象局說，輕度颱風莫蘭蒂距台灣約2100公里，以每小時20公里速度向西北西移動，13日晚上到15日是最接近台灣的時候，中秋連假天氣受影響。1050910

(中央社)