山區釣魚溪水暴漲 新店警消齊救援
新北市新店警分局烏來分駐所值班員警9日晚間9時許，接獲張姓民眾報案表示，他的兒子說要騎車到烏來區紅河谷往三峽步道釣魚，通常都會在傍晚前回到中和的家中，但人卻一直沒有回到家，手機也轉語音信箱，深怕會發生危險所以請新店警方協助。
值班員警了解狀況後，就立即通報線上警網前往紅河谷附近道路搜尋有無張男所騎乘的機車，並同步通報消防救難單位。
員警到場巡視後果然發現張男所騎乘的車輛仍還停在現場，遂馬上將情況回報勤務中心，此時消防救災單位也整備完畢準備往溪谷方向搜尋，而警方也立即編組人力加入搜救的行列。
近日新北山區晚間多暴雨，暴漲的溪水與大雨也增加了救援的難度，好在晚間11時許雨勢漸歇；暴漲的溪流已退，幾經搜尋終於在凌晨時分前於河流對岸發現張男的蹤跡，最後終於安全的把張男救回，初步檢視張男身體並無外傷；精神狀況良好。
張男表示，傍晚的雨來的又大又急，當他發現溪水暴漲的時候已經來不及回到對岸，只好往比較高處的地方先行避難，當時手機又沒訊號真的不知道該怎麼辦。
張男父親也非常感謝新店警方與救難隊的協助，最後順利將他的兒子平安帶回，直說以後會多加叮嚀小朋友外出山區要多注意天候狀況。
(中時)
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