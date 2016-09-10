中秋賞月恐泡湯 第14號颱風莫蘭蒂生成
今年中秋節恐要在颱風中度過了！原先在關島西方海面的熱帶性低氣壓，根據中央氣象局指出，已於今(10)日14時增強為今年第14號颱風「莫蘭蒂」（Meranti），目前朝西北西方向前進，由於太平洋高壓增強，對台灣威脅高。
輕度颱風-莫蘭蒂(編號第14號，國際命名 MERANTI)，中心位置位於北緯14.7度，東經139.2度，以每小時20公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間之最大陣風每秒25公尺，七級風半徑100公里。
輕颱莫蘭蒂目前距離台灣約2100公里，氣象局預報員陳伊秀說，依照現在預測的路徑，颱風將於下周二開始影響台灣，周三、周四最接近，可能從東半部登陸，不過仍要密切觀察。
氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上提醒民眾，颱風可能在中秋假期影響台灣，但是路徑還是會依據新資料持續修訂，建議多注意最新動態，讓假期能有最好的利用。
(集團連線報導)
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