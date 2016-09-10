房屋位液化潛勢區 柯文哲：佩琪買的
台北市政府今天公布土壤液化潛勢圖，外界認為恐影響房價，台北市長柯文哲今天下午出席活動後表示，這不是要打房，是要提醒民眾若房子有危險，請趕快都更。至於自家房屋就落在潛勢區，他說是太太陳佩琪買的；被追問是否影響房價？他說，那是佩琪要擔心的！
柯文哲表示，今年初台南發生大地震後，他問如果發生在台北會怎麼樣？幕僚說，會倒4000棟房屋、死6萬人。他說，目前土壤液化不是問題，按照工程規定走，房子還是安全，問題是九二一地震前的房屋，沒有相關要求，因此如果老房落在土壤液化區，加上以前沒有防震設施，地震時就可能真的會倒。
因此，公布潛勢圖的目的，是請市民查查看，如果是在九二一地震後興建的房屋，就沒問題；若是之前興建的，因無防震要求，必須透過老屋健檢初評，認定有問題就進入都更程序，「有危險的房子，請趕快都更」
自家房屋就在潛勢區內，柯文哲說，不用怕，那個是九二一地震後才蓋的，防震係數夠 。
另外，立委費鴻泰爆料柯文哲曾與日勝生高層在1月時有場魚翅宴？對此柯文哲說，「請他不要當羅熟蕾第二」，還好他的行事曆都有上網登錄，有紀錄，他表示，只在市府及客家義民祭見過日勝生董事長林榮顯，其餘場合未見過。
他並表示，不是很喜歡吃魚翅，另爆料最好具名，且時間地點講清楚，「我再把他毒打一頓」。
(中時)
關鍵字：柯文哲
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