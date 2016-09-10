永和成功路公寓火警 消防5分鐘撲滅

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新北市永和區成功路一段某公寓5樓今（10）日下午1時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市永和區成功路一段某公寓5樓今（10）日下午1時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市永和區成功路一段某公寓5樓今（10）日下午1時許驚傳火警，疑似因電線老舊引發火勢，警消獲報出動22車67人，耗時約5分鐘將火勢撲滅，所幸當時未有住戶在場，無人員傷亡，燃燒面積約12平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)