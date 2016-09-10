柯文哲：政治決定 考慮讓蕭曉玲復職

台北市長柯文哲今天說，考慮讓蕭曉玲復職，這是轉型正義一部分，有政策指示，「總是要做一個政治上的決定」，至於議員鍾小平因此事要告瀆職，他回應，讓對方打知名度。

柯文哲下午赴台北青年職涯發展中心演講「我心目中的台北市」，會後接受媒體提問關於蕭曉玲案。

柯文哲表示，教育局會簽出來，這牽扯到轉型正義，轉型正義最重要的目標，是不要再發生過去錯誤，考慮讓蕭曉玲復職，但不要讓他復職，就處罰什麼人，有交代教育局，針對修正不適任老師的處理流程圖，確保之後不要再發生類似狀況。

媒體提問，鍾小平提到這是否為喬事？柯文哲，市長要表明態度，對轉型的態度是以後不要再發生，不要為了平反追究誰，這不是喬事，「是政策指示」，這很矛盾，法院判完，之後監察院糾正市府，去問法務部，但法務部說自己決定，「沒人要決定，總是要一個政治上決定」。

媒體提問，鍾小平擬告柯文哲瀆職，柯文哲說，隨便他，一下要罷免一下要瀆職，沒關係，「就讓他打知名度」。1050910

(中央社)