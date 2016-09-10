傳李穆生將任副署長 環署否認

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(中央社記者余曉涵台北10日電)外傳前高雄市環保局長李穆生將接任環保署常務副署長，環保署今天下午發表聲明，否認這項人事消息。

環保署今天傳出人事異動，外傳環保署常務副署長張子敬將轉任行政院顧問，前高雄市環保局長李穆生將接任。

對此，環保署下午發表聲明強調，子虛烏有，目前沒有李穆生將接任副署長的人事規劃。

對於一早傳出李穆生接任環保署副署長，環保團體早上受訪時都出聲反對，甚至直言此規劃非常奇怪，難道台灣沒有人了嗎？1050910

(中央社)